Boavista vence com gols brasileiros O Boavista começou bem a defesa do título de campeão e venceu o Beira Mar por 3 a 0, nesta sexta-feira, na partida de abertura do Campeonato Português. Os três gols foram marcados por brasileiros. Serginho abriu o placar aos 44 minutos do primeiro tempo e ampliou aos 24 do segundo. Duda definiu a vitória com um gol aos 37 minutos. A primeira rodada do Campeonato Português continua neste sábado, com os jogos Braga x União Leiria e Varzim x Benfica. No domingo, jogam Salgueiros x Farense, Paços Ferreira x Belenenses, Sporting x Porto e Vitoria Guimaraes x Gil Vicente. Marítimo x Vitoria Setúbal fecham a rodada na segunda-feira.