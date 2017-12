Boavista vence e continua vice-líder O Boavista venceu fora de casa o Paços Ferreira e continua na cola do líder Sporting com 62 pontos, um a menos que o líder, no Campeonato Português. Outra equipe que ainda está no páreo para conquistar o título desta temporada é o Porto, que empatou neste domingo com o União Leiria por 1 a 1. O Porto está em quarto lugar com 50 pontos, quatro a menos que o Benfica, terceiro colocado. No complemento da 28ª rodada, jogam nesta segunda-feira Alverca e Belenenses. Outros resultados: Braga 2 x 0 Varzim Farense 2 x 2 Vitoria Setubal Santa Clara 0 x 0 Marítimo