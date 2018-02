Boavista vence e sobe para 4.º lugar O Boavista venceu nesta segunda-feira o Belenenses por 2 a 0 (gols de Guga e Zé Manoel), no encerramento da 25.ª rodada, e conseguiu subir para a quarta posição na classificação do Campeonato Português 2004/05, chegando aos 44 pontos e empatando com o Sporting, que está acima nos critérios de desempate (confronto direto). Já o Belenenses, com esta derrota, fica em posição intermediária na classificação: é o 11.º, com 32 pontos.