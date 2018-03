Bobby Charlton celebra título da Liga dos Campeões

Sobrevivente de um acidente aéreo envolvendo a delegação do Manchester United há 50 anos, o ex-jogador Bobby Charlton comemorou nesta quarta-feira no gramado do Estádio Olímpico Luzhniki, em Moscou, a conquista da Liga dos Campeões pela equipe inglesa. Veja também: Manchester derrota Chelsea nos pênaltis e fatura Liga O Manchester venceu nesta quarta o Chelsea por 6 a 5 nos pênaltis, após um empate por 1 a 1 no tempo normal da decisão. Charlton, ídolo do Manchester e da seleção inglesa, cumprimentou os jogadores campeões ainda no gramado, a caminho da tribuna de honra, local da entrega de medalhas. Em 6 de fevereiro de 1958, Charlton foi um dos 21 sobreviventes de um acidente aéreo em Munique envolvendo a delegação do Manchester. Oito jogadores da equipe morreram na ocasião, junto com jornalistas e membros da comissão técnica.