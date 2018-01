Bobô acha que o Bahia vai embalar Depois da virada em cima do Vasco na quarta feira passada, quando o Bahia venceu por 2 a 1 na Copa do Brasil, o técnico Bobô acredita que agora a sua equipe vai embalar. "Os jogadores vão continuar buscando sempre melhores resultados", disse aliviado pela diminuição da pressão dos torcedores que até a partida contra o Vasco pediam a cabeça do técnico. Para a partida contra o Paraná, neste sábado, em Curitiba, pelo Campeonato Brasileiro, Bobô não vai poder contar com meia Jair, destaque da equipe expulso na partida anterior. Ramos deve substitui-lo. Na zaga, Valdomiro tem chance de retornar à equipe: é que o Carlinhos foi expulso na primeira partida contra o Vasco e não vai poder atuar na segunda, quarta feira. Bobô pensa em escalar Valdomiro contra o Paraná para entrosa-lo na equipe, pois o utilizará na decisão contra o Vasco.