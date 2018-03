Bobô espera começar uma nova fase Bobô é tido como um atacante que não faz gol. É novo, jogou poucas vezes no time principal, mas como perdeu alguns gols incríveis, ficou marcado. Mesmo assim, o técnico Márcio Bittencourt apostou nele para virar o jogo. E deu certo. O garoto fez um belo gol de cabeça e ainda deu trabalho à apavorada zaga do Atlético. "Estou bem feliz. Espero que essa vitória marque o início de uma nova fase para o Corinthians e também para mim?, disse Bobô. Ele garante que entrou em campo tranqüilo. "O Márcio só pediu para eu ficar na área.? Neste domingo, Bobô marcou apenas seu segundo gol como profissional, mas acredita que ele caiu na medida exata para lhe devolver a confiança. "A partir de agora, as coisas serão diferentes. A gente sabia que não poderia perder essa partida de hoje (ontem) e, no intervalo, nos conscientizamos de que seria preciso mais vontade do que no primeiro tempo.? Carlos Alberto, que fez o cruzamento para o segundo gol do Corinthians, marcado de cabeça por Marcelo Mattos, estava aliviado. "A gente estava precisando desse resultado. Tenho certeza que, agora, a equipe vai embalar?, acredita. Ele admite que a entrada do novo técnico deu mais confiança aos jogadores. E também mais vontade de se dedicar. "Existem situações na vida em que você não tem de pensar só em você. Eu tenho força física e posso ajudar o time na hora do aperto. A gente teve alguns problemas no grupo, mas já passou. Sem vaidade, a gente vai melhorar.? PONTOS - Gustavo Nery saiu machucado ainda no primeiro tempo, após uma dividida com o zagueiro Marcão que lhe causou um corte de 15 centímetros na perna direita. "Ainda bem que não houve fratura?. Ele garante que joga domingo contra o Figueirense, no Pacaembu, mas sua presença depende da cicatrização do corte. O atacante Carlos Tevez mais uma vez não quis dar entrevista. Os assessores do Corinthians e a MSI informaram neste domingo que ele não vai mais para a Argentina, onde visitaria a mãe e a filha Florência. REFORÇOS - Kia Joorabchian vai a Portugal em companhia do presidente do Corinthians Alberto Dualib. Foram convidados pelo G14, grupo dos maiores clubes da Europa, para assistirem à final da Copa da Uefa entre Sporting e CSKA, quarta-feira. E esperam voltar de lá com a contratação de Vágner Love e do goleiro Helton resolvidas.