Bobô quer Bahia no ataque contra Lusa O técnico Bobô decidiu manter para a partida desta quarta-feira diante da Portuguesa pelas oitavas-de-final da Copa do Brasil, às 19h30, no estádio da Fonte Nova, a mesma equipe do Bahia que venceu o Botafogo (PB) por 4 a 3, em Campina Grande domingo passado, pelo Campeonato do Nordeste. A opção de Bobô é por um esquema ofensivo com três atacantes e dois meias avançados. "Gostei do meu time na última partida, os jogadores tiveram atitude, capacidade de reação, foram buscar a vitória quando estavam perdendo por 2 a 0, e esse espirito eu quero manter", comentou nesta terça-feira após o último treino antes de enfrentar o time paulista. Com essa filosofia, o técnico mantém o artilheiro Sérgio Alves (autor de três contra o Botafogo) no time e deixa no banco o volante Ramos, recuperado de uma contusão. O treinador sabe que o adversário vai jogar no contra-ataque, mas acredita na boa fase do ataque do Bahia que marcou oito gols nas duas últimas partidas.