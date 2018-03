Boca acaba com o sonho do Paysandu O Paysandu está fora da Copa Libertadores. O sonho se transformou em pesadelo, nesta quinta-feira, em Belém. Um irreconhecível time dirigido por Dario Pereyra sucumbiu à tradição do Boca Juniors, foi derrotado por 4 a 2 e deu adeus à competição. Agora, se concentra apenas no Campeonato Brasileiro. Os argentinos têm pela frente o Cobreloa, pelas quartas-de-final. Nem parecia o Paysandu que se impôs e surpreendeu no La Bombonera, há 15 dias. Até que no início do jogo o time de Belém tentou abafar o Boca. Iarley, pela esquerda, era a peça mais perigosa contra os argentinos. Logo aos dois minutos, tentou um chute, mas a bola saiu fraca, para fácil defesa de Abbondanzieri. O Boca não chegava ao ataque. Parecia que esperava que o ímpeto do Paysandu passasse. Adiantou a marcação e começou a equilibrar as ações, principalmente com o atacante Guillermo Barros Schelotto, o melhor do time. Ele passou a chamar o jogo e organizar as jogadas. Contava também com o bom futebol de Tévez, que descia bem pela direita. Após uma falta cobrada por Delgado, aos 11 minutos, o Boca Juniors passou a tomar conta do jogo. O Paysandu começou a se encolher. Um gol dos argentinos já não seria mais nenhuma surpresa. E aconteceu, aos 14 minutos. Tévez fez ótima jogada pela direita, passou pela zaga e cruzou. Schelotto bateu, o goleiro Ronaldo deu rebote. A zaga não afastou e o próprio Schelotto marcou: 1 a 0. O resultado levaria a decisão para os pênaltis, já que na partida de ida os brasileiros venceram por 1 a 0, em Buenos Aires. O gol foi o que faltava para o Paysandu se tornar um time irreconhecível. Quando buscava alguma jogada ofensiva, os donos da casa eram parados com falta. Iarley era o principal alvo. Em um escanteio, Gino, de cabeça, quase marcou. A bola passou perto do gol do Boca. Errando muitos passes, o Paysandu não conseguia chegar ao gol de Abbondanzieri. A falta de iniciativa da equipe brasileira passou a irritar a torcida, que começou a vaiar o time. O técnico Dario Pereyra acendeu o Paysandu no segundo tempo. A equipe voltou muito mais disposta e com muito mais velocidade. Conseguiu encurralar o time argentino no seu próprio campo. Deu resultado. Aos seis minutos, o meia Lecheva, pela direita, invadiu a área e fuzilou o goleiro Abbondanzieri: 1 a 1 e o Mangueirão veio abaixo. Mas não deu tempo de comemorar muito. Em um descuido da defesa do Paysandu, Schelotto arrancou pela direita e cruzou para Delgado, livre, apenas completar para o gol. Schelotto matou o Paysandu em dois minutos, com dois gols de pênalti. O Paysandu, como o Corinthians na véspera, perdeu a cabeça e teve dois jogadores expulsos ? Wellington e Sandro. A equipe brasileira ainda diminuiu no finalzinho, graças a um gol contra de Burdisso, mas não havia tempo nem pernas para tentar o gol que levaria a decisão para os pênaltis. Ficha técnica: Paysandu: Ronaldo; Wellington, Gino, Jorginho e Luis Fernando (Jobson); Sandro, Bruno, Welber (Balão) e Lecheva; Iarley e Vandick. Técnico: Dario Pereyra. Boca Juniors: Abbondanzieri; Schiavi, Burdisso, Crosa e Jeres; Cascini, Battaglia, Cagna (Gustavo Pinto) e Tévez; Delgado (Donnet) e Guillermo Barros Schelotto. Técnico: Carlos Bianchi. Gols: Schelotto, aos 14 minutos do primeiro tempo; Lecheva, aos 6, Delgado, aos 12, Schelotto, aos 22 e aos 25, e Burdisso (contra), aos 41 do segundo. Árbitro: Jorge Larrionda (URU). Cartão amarelo: Jorginho, Schelotto e Jeres. Cartão vermelho: Welington e Sandro. Local: Estádio Mangueirão, em Belém. Tabela da Libertadores