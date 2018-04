Boca acerta com Villarreal a contratação de Riquelme

O Boca Juniors fechou nesta quarta-feira com o Villarreal da Espanha a contratação do talentoso meio-campista Juan Román Riquelme, mas ainda falta acertar os detalhes particulares com o jogador, informou a imprensa local. Dirigentes do Boca se reuniram com o conselheiro do Villarreal José Manuel Llaneza em um hotel no centro de Buenos Aires. Segundo o canal de televisão esportivo TyC Sports, o Boca teria que pagar ao Villarreal U$ 15 milhões (cerca de R$ 27 milhões), mais impostos, e uma dívida de seis milhões de euros (cerca de R$ 15,6 milhões) que o clube espanhol tem com Riquelme. Após participar da derrota da seleção argentina por 2 x 1 para a Colômbia na terça-feira, em Bogotá, Riquelme falou sobre a possível transferência. Ele antecipou que não quer se comprometer com o Boca por um período maior do que seu atual contrato com o Villarreal. "Tenho um ano e meio de contrato com o Villarreal até junho de 2009 e não entendo porque estão dizendo em Buenos Aires que eu tenho de jogar três anos no Boca", disse Riquelme depois da partida. "Ofereci jogar mais um ano de graça, que é a única ajuda que posso dar para ver se as coisas se resolvem. Isso quer dizer que poderia jogar dois anos e meio no Boca." Riquelme, que jogou o primeiro semestre de 2007 no Boca por empréstimo e liderou a equipe na conquista da Copa Libertadores, foi separado do plantel do Villarreal pelo técnico chileno Manuel Pellegrini, que acusou o argentino de "falta de comprometimento". Se Riquelme for realmente confirmado como reforço do Boca, ficará a dúvida se ele poderá disputar o Mundial de Clubes da Fifa, em dezembro, no Japão. O Boca já apresentou à Fifa uma lista preliminar com 30 jogadores, dos quais serão escolhidos 23 para o torneio. O regulamento prevê que um jogador só pode ser substituído em caso de lesão, que terá de ser comprovada pela Fifa.