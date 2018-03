Boca acusa River de influenciar na interdição de La Bombonera

O presidente do Boca Juniors, Pedro Pompilio, acha que o River Plate, maior rival do clube, fez pressão na Confederação Sul-Americana de Futebol (CSF) para que a organização interditasse o estádio La Bombonera para os próximos jogos da Copa Libertadores. O Boca, que eliminou nesta quarta-feira, o Cruzeiro nas oitavas com uma vitória de 2 a 1 no Mineirão, receberá semana que vem o Atlas, do México, em Buenos Aires, provavelmente no estádio José Amalfitani - do Vélez Sarsfield. "Provas não há, mas temos conhecimento de que alguém participou pedindo alguma coisa. Eu me preocupo apenas com o Boca e recomendaria que todos pensassem nos próprios clubes", comentou o dirigente. Se River Plate e Boca chegarem às semifinais da Libertadores, é provável que tenham de se enfrentar por uma vaga na decisão. A CSF suspendeu o clube pelo incidente envolvendo o auxiliar uruguaio Pablo Fandiño, ferido na cabeça por um objeto lançado das arquibancadas no final da partida de ida contra os mineiros, também vencida pelo Boca por 2 a 1. O árbitro Jorge Larrionda suspendeu a partida imediatamente.