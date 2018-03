Boca arranca empate em Barranquilla O Boca Juniors obteve um importante resultado nesta terça-feira à noite, na Colômbia, ao empatar com o Junior Barranquilla por 3 a 3, na abertura das oitavas-de-final da Copa Libertadores da América. As duas equipes voltam a se enfrentar no dia 26, em La Bombonera, em Buenos Aires. O zagueiro Schiavi abriu o placar para o Boca logo no começo do jogo. Perez, Arzuaga e Acuña viraram para o time colombiano ainda no primeiro tempo. Mas a reação argentina veio na etapa final. Palacio diminuiu e Delgado, aos 46 minutos, garantiu o empate.