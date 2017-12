Boca atropela o Grêmio e fica perto do hexa na Libertadores

O Grêmio vai ter de ratificar seu estigma de "imortal" na próxima quarta-feira no Olímpico no jogo de volta da decisão da Copa Libertadores, após perder para o Boca Juniors, por 3 a 0, nesta quarta-feira à noite, em La Bombonera, Buenos Aires. Se repetir a vantagem argentina, a decisão vai para a prorrogação. Em novo caso de empate, o título será decidido nos pênaltis. Para se sagrar campeão pela terceira vez, o time tricolor terá de vencer por quatro gols de diferença. Nas finais, o gol fora de casa não tem peso. O Boca busca seu sexto título continental. Como anunciou Mano Menezes na véspera, o Grêmio não se intimidou em La Bombonera. Com os dribles de Carlos Eduardo, levou perigo ao goleiro Caranta e não merecia ter levado o gol de Palacio, aos 18 minutos. Ainda mais porque Palermo, que fez a assistência, se encontrava em impedimento. Tuta e Tcheco tiveram boas chances para abrir o placar, mas falharam na finalização. "O time está bem. Estamos suportando bem o Boca", afirmou Carlos Eduardo. "Dá para empatar. Estávamos bem até tomarmos o gol", disse Tuta. Mas o segundo tempo foi terrível. O Boca pressionou desde o início. Riquelme, sem marcação, articulou todas as jogadas. A situação para o Grêmio piorou aos 12 minutos, quando Sandro Goiano foi expulso por jogada violenta. Aliás, o grande número de faltas perto da área não ficaram sem punição para os gremistas. Riquelme ampliou em cobrança perfeita. O Grêmio poderia ter saído com um resultado menos desfavorável, se Diego Souza não perdesse grande chance aos 42 minutos. O castigo veio no minuto seguinte. Patrício, afobado, fez contra. O Grêmio já obteve viradas históricas sobre Náutico, Caxias, São Paulo e Santos. Resta saber como será contra o Boca Juniors, que perdeu pela última vez para clubes brasileiros na Libertadores de 1963. E foi para o Santos de Pelé. BOCA JUNIORS 3 x 0 GRÊMIO Boca Juniors - Caranta; Ibarra , Díaz, Morel e Clemente Rodríguez; Ledesma, Banega (Battaglia), Neri Cardozo (Dátolo) e Riquelme ; Palacio e Palermo. Técnico: Miguel Angel Russo. Grêmio - Saja; Patrício , William, Teco e Lúcio; Gavilán, Sandro Goiano , Tcheco (Douglas) e Diego Souza; Tuta (Lucas) e Carlos Eduardo. Técnico: Mano Menezes. Gols - Palacio, aos 18 minutos do primeiro tempo; Riquelme, aos 28, e Patrício (contra), aos 44 minutos do segundo tempo. Árbitro - Jorge Larrionda (URU). Local - Estádio de La Bombonera, em Buenos Aires (ARG).