Boca avisa que MSI pagou por Tevez O Boca Juniors informou nesta segunda-feira que o Media Sports Investments (MSI) pagou os US$ 19,5 milhões que faltavam pelo atacante argentino Carlos Tevez, que jogará no Corinthians em 2005. Com isso, o débito está quitado e o jogador, que assinou por cinco anos, é definitivamente jogador do clube paulista.