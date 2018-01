Boca busca o tri na Libertadores Com várias mudanças em relação à temporada passada, o bicampeão sul-americano Boca Juniors estréia nesta quarta-feira na Copa Libertadores da América, com uma missão especial. Ganhar o campeonato pela terceira vez e igualar o feito do Estudientes, único time argentino tricampeão da Libertadores - entre os anos de 68 e 70. A estréia será em casa, no La Bombonera, diante do campeão chileno, o Santiago Wanderes, O novo técnico do Boca, o uruguaio Oscar Tabárez, tem a difícil tarefa de fazer com que a torcida esqueça os títulos conquistados em 2000 e 2001, sob o comando de Carlos Bianchi. E para a estréia já tem um problema: a ausência da principal estrela do time, o meio-campista Juan Riquelme, que está em Gales com a seleção Argentina. O Santiago volta à Libertadores depois de 33 anos. Sua única participação foi em 69, quando fez 12 partidas: ganhou quatro, empatou três e perdeu cinco. Esta partida é válida pelo Grupo 6, onde estão também o Montevidéu Wanderers, do Uruguai, e o Emelec, do Equador.