Boca chega e traz a torcida junto Quatro minutos depois de o primeiro integrante do Boca Juniors ter aparecido no desembarque no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, a delegação e os torcedores que acompanhavam já estavam embarcados em quatro ônibus com destino ao Novohotel, no Morumbi. ?Mañana, mañana" foi a única declaração do técnico Carlos Bianchi, andando apressado, referindo-se a entrevista coletiva marcada para esta terça-feira às 17 horas no hotel. Villareal, que deve ser o substituto de Guilhermo Barros Schelloto, principal jogador do time argentino, fez questão de lembrar que só nome não ganha jogo. ?Lá no campo serão 11 contra 11. E o importante da partida será o jogador que for escalado para ela." Otimista arriscou um palpite para a decisão de quarta-feira. ?Vai ser 2 a 0. Nada de pênalti.?