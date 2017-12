Boca chega para a festa em Buenos Aires A delegação do Boca Juniors, que no domingo conquistou o terceiro título mundial interclubes de sua história, ao bater o Milan nos pênaltis por 3 a 1, depois de um empate por 1 a 1 no tempo normal, em Yokohama, deverá chegar nesta terça-feira na Argentina. A chegada do vôo está prevista para as 13h (de Brasília). ?Os jogadores chegarão ao aeroporto de Ezeiza (em Buenos Aires) e, em um ônibus vão até a La Bombonera para que os torcedores possam saudar os campeões?, disse José Cirillo, um dos membros da diretoria do Boca. ?É um sonho. O que quero agora é chegar em casa e compartilhar com a minha família?, disse Donnet, autor do gol de empate (1 a 1) no tempo normal, eleito o melhor jogador em campo. Os comentários sobre uma possível saída de Carlos Bianchi já começaram. Mas a diretoria tratou de acabar com os boatos. ?O técnico tem um contrato assinado por mais dois anos?, disse Cirillo, desmentindo atritos entre dirigentes e o treinador.