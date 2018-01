Boca conquista a Recopa Sul-Americana O Boca Juniors perdeu para o Once Caldas por 2 a 1, nesta quarta-feira, em Manizales, mas conquistou o título da Recopa Sul-Americana por ter vencido o primeiro jogo, em Buenos Aires, por 3 a 1. Chara abriu o placar para o time colombiano, Schiavi empatou para os argentinos e Valentierra definiu a vitória do Once Caldas. A Recopa Sul-Americana de 2005 foi disputada entre os campeões dos torneios continentais do ano passado - Once Caldas (Copa Libertadores) e Boca Juniors (Copa Sul-Americana).