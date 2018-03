Boca conquista três pontos em Cali O Boca Juniors derrotou o Deportivo Cali, no campo do adversário, por 1 a 0, nesta quarta-feira, em jogo válido pela terceira rodada do Grupo 8 da Taça Libertadores da América. O gol argentino foi marcado por Fabián Vargas, aos 23 minutos do segundo tempo. Com este resultado, o atual campeão da Libertadores alcança os seis pontos e se iguala ao Deportivo Cali. O time colombiano leva vantagem no saldo de gols: 2 a 1. O Bolivar, da Bolívia, soma três, enquanto o Colo Colo, do Chile, segue com zero.