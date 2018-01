Boca contrata Basile como novo técnico A direção do Boca Juniors confirmou, nesta terça-feira, a contratação de Alfio Basile para o cargo de treinador do clube. O novo comandante chega com a aprovação de Diego Maradona, novo vice-presidente de futebol do Boca. No entanto, a decisão de contratar Basile para o lugar de Jorge Benítez, demitido após a eliminação na Copa Libertadores da América, gerou protestos de parte da torcida, que acusam o novo técnico de ter pouco apego ao trabalho e ter um forte espírito anti-Boca. ?Sobre a manifestação que os torcedores estão pensando em fazer contra Basile, acho que tudo o que vai contra a tranqüilidade do Boca é ruim?, disse José Beraldi, diretor do clube. De acordo com várias pesquisas realizadas nos últimos dias, a torcida preferia a contratação de Júlio César Falcioni, treinador do Banfield nas duas últimas temporadas.