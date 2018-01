Boca derrota Colo Colo em Santiago O Boca Juniors assumiu a liderança do Grupo 7 da Copa Libertadores da América, nesta quarta-feira à noite, ao derrotar, por 2 a 1, o Colo Colo, em Santiago. Com este resultado, o time argentino soma seis pontos, contra três do Barcelona de Guayaquil. Colo Colo e Independiente de Medellín ainda não somaram ponto. Moreno abriu o placar para o Boca, cobrando pênalti, aos 38 minutos do primeiro tempo. Espina, aos 30 da etapa final, empatou o placar. Moreno, aos 43, garantiu a vitória argentina.