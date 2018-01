Boca derrota Independiente por 2 a 0 Com gols de Ezequiel González e Marcelo Delgado, ambos no segundo tempo, o Boca Juniors estreou com vitória na Copa Libertadores, ao derrotar, nesta quinta-feira, em Buenos Aires, o Independiente de Medellín por 2 a 0. O Boca soma três pontos e lidera o grupo 7, ao lado do Barcelona de Guayaquil. Independiente e Colo Colo não somam pontos.