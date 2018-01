Boca derrota o Santos por 2 a 0 O Santos não repetiu as boas atuações das últimas partidas, principalmente no primeiro tempo, cometeu falhas na defesa em momentos decisivos, sucumbiu à pressão dos argentinos no La Bombonera e perdeu do Boca Juniors por 2 a 0. Nada está perdido, mas a situação da equipe se complicou bastante na decisão da Taça Libertadores da América. Para conquistar o título, o time terá de vencer por pelo menos três gols de diferença, na quarta-feira, no Morumbi. Caso ganhe com vantagem de dois gols, o campeão será conhecido por meio de cobranças de pênalti. "Temos condições de reverter, o resultado não foi justo", declarou o meia Diego. A história da final de 2003 da competição continental começou bem diferente da de 1963, que reuniu as mesmas equipes. Naquela ocasião - última vez que o Santos disputou uma decisão de Libertadores - os brasileiros se deram melhor nas duas partidas (3 a 2 no Maracanã e 2 a 1 no La Bombonera) e ficaram com o troféu. Os Meninos da Vila, porém, já mostraram ter poder de reação e muita personalidade. Na final do Brasileiro do ano passado, por exemplo, ficaram muito ameçados quando sofreram a virada para o Corinthians, no Morumbi, mas mantiveram a tranqüilidade, voltaram à frente no placar e conquistaram o título. O time não brilhou, hoje, embora não tenha sido tão inferior ao rival. Só que cometeu falhas incríveis, que foram fatais. Os mais de 50 mil torcedores fizeram barulho desde o início e empurraram o Boca. A forte chuva em Buenos Aires no momento do confronto prejudicou o estado do gramado e o toque de bola das equipes e, por isso, brasileiros e argentinos apostaram muito em chutes de longa distância e cruzamentos na área. O nível técnico foi baixo. No início, houve equilíbrio e a primeira boa oportunidade de gol surgiu para o Santos, já na segunda metade do primeiro tempo. Ricardo Oliveira, de dentro da área, chutou fora. Aos poucos, porém, o Boca passou a tomar conta da partida. O atacante Tevez percebeu que Pereira mostrava insegurança - até porque havia recebido cartão amarelo no começo - e explorou seu setor. Delgado, outro bom atacante, abriu o placar, num arremate de fora da área. Fábio Costa, que momentos antes havia feito ótima defesa - falhou. Percebendo que Pereira não estava bem e poderia ser expulso, o técnico Emerson Leão o substituiu por André Luiz, no intervalo. Na segunda etapa, o Santos voltou bem melhor, pressionou e teve pelos menos duas boas chances para empatar. Errou, contudo, nas finalizações e acabou sendo castigado em nova falha da defesa, quando o momento era melhor para os brasileiros. Delgado cobrou falta de longe, a bola passou por todo mundo, Alex furou, a bola quicou no chão e Fábio Costa acabou surpreendido. Foi o fim da invencibilidade santista na Libertadores e uma esfriada no sonho do tricampeonato. Ficha Técnica Boca Juniors: Abbondanzieri; Ibarra, Schiavi, Burdisso e Clemente Rodríguez; Cagna (Pinto), Cascini e Battaglia; Schelotto (Villareal), Carlos Tevez e Delgado. Técnico: Carlos Bianchi. Santos: Fábio Costa; Reginaldo Araújo, Pereira (André Luiz), Alex e Léo; Paulo Almeida, Renato, Fabiano (Nenê) e Diego; Robinho e Ricardo Oliveira. Técnico: Emerson Leão. Gols: Delgado aos 32 minutos do primeiro tempo e aos 38 do segundo. Juiz: Oscar Ruiz (Colômbia). Cartão amarelo: Ibarra, Schiavi, Cagna, Villareal, Pereira, André Luiz e Paulo Almeida. Cartão vermelho: Reginaldo Araújo. Local: La Bombonera, em Buenos Aires.