Boca derrota o Vasco no Rio: 1 a 0 O Boca Juniors conseguiu uma grande vantagem para passar à semifinal da Copa Libertadores da América, depois de derrotar o Vasco por 1 a 0, nesta quarta-feira à tarde, em São Januário. Sem Romário, contundido, a equipe carioca não evitou a perda de uma invencibilidade de 20 partidas e, na próxima quarta-feira, terá de vencer na casa do adversário, em Buenos Aires, para prosseguir na competição. Por precisar da vitória, para ter a vantagem na segunda partida, o Vasco procurou explorar as jogadas ofensivas desde o início da partida. A melhor oportunidade de gol vascaína, no primeiro tempo, foi desperdiçada pelo atacante Euller, que chutou para fora uma bola rebatida pelo goleiro Córdoba, aos 12 minutos. Enquanto o Vasco atacou, o Boca Juniors tratou de se defender. A equipe argentina criou poucas jogadas ofensivas e procurou explorar os contra-ataques. A forte marcação vascaína sobre o atacante Schelotto impediu que o time concluísse, com perigo, suas jogadas contra o gol do goleiro Hélton. O Vasco manteve o mesmo ritmo ofensivo no segundo tempo, mas não conseguiu finalizar as suas jogadas. A equipe argentina também não modificou sua maneira de jogar. Mas, depois de uma cobrança de escanteio pela esquerda, Schelotto marcou o único gol da partida, em uma falha da defesa vascaína, aos 23 minutos. Em desvantagem no placar, o Vasco tentou desesperadamente empatar a partida, mas o goleiro Córdoba assegurou a vitória do Boca Juniors.