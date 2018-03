Boca derrota River na Bombonera O Boca Juniors fez a festa no maior clássico do futebol argentino: venceu o River Plate por 2 a 1, neste domingo no Estádio La Bombonera, em Buenos Aires, e aumentou sua esperança de ainda alcançar o Vélez Sarsfield, o líder do Torneio Clausura. Os gols do Boca foram marcados por Schellotto e Delgado; Gonzalez fez o gol do River. Um público de aproximadamente 55 mil torcedores compareceu ao estádio.