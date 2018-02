Boca: desmanche após Libertadores Ganhando ou perdendo, a equipe do Boca Juniors vai passar por um processo de desmanche após a final da Libertadores, marcada para quinta-feira, contra o Once Caldas, na Colômbia. Independentemente do resultado, pelo menos cinco jogadores deverão deixar o clube. O colombiano Luis Perea, o zagueiro Nicolás Burdisso e o lateral esquerdo Clemente Rodríguez estão se transferindo para o Atlético de Madrid, Inter de Milão e Spartak de Moscou, respectivamente. A eles se juntam o meio-campo Javier Villarreal, que não entrou em acordo para a renovação de seu contrato, situação idêntica a do atacante brasileiro Iarley, cujo contrato termina esta semana. "Quero sair do Boca Juniors com este título de campeão, para mim é impossível pensar em outra coisa", disse Burdisso, jogador de 23 anos e que, apesar de novato, já tem no currículo, títulos como o de campeão argentino, da Libertadores e da Copa Intercontinental. Tanto Burdisso como Clemente Rodríguez fazem parte da seleção olímpica da Argentina para os Jogos Olímpicos de 2004.