Boca devolve atacante japonês O atacante japonês Naohiro Takahara, que estava emprestado ao Boca Juniors da Argentina desde setembro do ano passado, não resistiu à crise do país sul-americano e retornou ao seu clube de origem, o Jubilo Iwata. O empréstimo do jogador era de um ano e o Boca tinha a opção de compra do passe, mas preferiu devolvê-lo por problemas financeiros. Takahara, de 22 anos, integra a seleção japonesa e deverá ser convocado para disputar a Copa do Mundo, em seu país e na Coréia.