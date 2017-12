Boca diz que vendeu Tevez por US$ 19,5 mi Como em toda novela, a tentativa da MSI de dar ao Corinthians o atacante argentino Carlos Tevez está recheada de viradas no roteiro. Dois dias depois de garantir que não liberaria de forma alguma o jogador antes de junho de 2005, o presidente do Boca Juniors, Mauricio Macri, recuou e assinou uma carta de intenção admitindo liberá-lo por astronômicos US$ 18 milhões por 80% do passe do atleta e US$ 1,5 milhão como luvas. A batida do martelo, no entanto, depende da reunião do conselho do clube da Argentina, na quinta-feira. O vice-presidente boquense, Pedro Pompilio, acredita que a transferência é inevitável. "A negociação, na verdade, está bem encaminhada", disse. De acordo com o dirigente, Tevez, de 20 anos, se reuniu por duas horas com Macri e afirmou que quer ir embora de Buenos Aires por motivos pessoais. "Nosso desejo era que o atacante jogasse a Taça Libertadores. É uma pena que nosso principal jogador tenha ficado tão pouco tempo no clube", declarou. Tevez fez dois pedidos: para ser liberado no fim do ano e para se apresentar ao Corinthians apenas no dia 1.º de fevereiro. As solicitações ainda têm de ser negociadas, afinal Kia Joorabchian, representante da MSI, quer vê-lo já no dia 14 na sede do clube. Deve receber US$ 2 milhões por ano. "Falta apenas colocar tudo no papel e assinar o contrato", comemorou o iraniano. Joorabchian não escondeu hoje a empolgação por estar prestes a concretizar um dos maiores negócios do futebol brasileiro. "Fechamos com o jogador mais importante da América Latina. Vencemos a competição contra o Atlético de Madri, dois grandes clubes da Inglaterra e contra o Juventus", afirmou à Rádio Jovem Pan. O executivo descarta a hipótese de estar utilizando o clube paulista como trampolim para enviar Tevez a um time europeu e garantiu que a intenção do fundo é mantê-lo no Parque São Jorge por cinco anos. SUPERTIME - A parceria entre MSI e Corinthians depende da consolidação da filial da empresa em São Paulo, o que deve ocorrer esta semana. Com o documento em mãos, as cláusulas do contrato serão registradas em cartório, momento a partir do qual se inicia a prometida (por Joorabchian) montagem do supertime corintiano. Tevez seria o primeiro, porém não o único. "Nós queremos no mínimo dois estrangeiros no nosso elenco. Mas é possível que contratemos três. É sempre bom ter um estrangeiro para fazer rodízio", diz o presidente do Corinthians, Alberto Dualib, que vai além. Segundo ele, mais cinco atletas do cenário nacional seriam imediatamente contratados. Dentre as especulações que rondam os bastidores do clube, aparecem, entre outros, os nomes dos meias Roger, do Fluminense, e Petkovic, do Vasco da Gama. Pelo contrato definido entre os dois parceiros, o fundo de investimentos se compromete a investir até dia 31 de dezembro US$ 20 milhões para sanar dívidas e futuros compromissos e, no mínimo, US$ 15 milhões para contratação de reforços para o atual elenco. O prazo para assinatura definitiva do acordo de parceria vence quarta-feira, mas pode ser prorrogado até o dia 15 de dezembro.