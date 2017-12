Boca e Católica empatam na Argentina Boca Juniors e Universidad Católica ficaram no empate em 2 a 2, nesta quarta-feira, no estádio La Bombonera, em Buenos Aires, na partida de ida das semifinais da Copa Sul-Americana. Com o resultado, o time chileno pode empatar sem gols ou em 1 a 1 na volta - na próxima quarta, em Santiago (Chile) - para garantir uma vaga na decisão. Igualdade em dois gols levará a decisão para os pênaltis. Os gols saíram apenas no segundo tempo. O Boca Juniors saiu na frente com Insua, aos 26. Em apenas dois minutos, a Universidad Católica conseguiu virar o placar - Imboden, aos 29, e Quinteros, aos 31. O empate da equipe argentina veio num belo gol de voleio do atacante Palermo, aos 38 minutos.