Boca e Cerro empatam pela Mercosul Boca Juniors e Cerro Porteño não saíram do 0 a 0, nesta quarta-feira, no estádio La Bombonera, em Buenos Aires. Foi a estréia da equipe paraguaia na Copa Mercosul. Com o ponto conquistado na Argentina, o Cerro está empatado com o Vasco na última colocação do grupo A da competição sul-americana - só que o time carioca já atuou duas vezes. O Boca chegou aos 2 pontos e segue atrás do líder Universidad Católica, que tem 3. Sem o seu principal jogador, o meia Riquelme, que está contundido, o Boca não repetiu as atuações que o levaram ao bicampeonato da Copa Libertadores. Já o Cerro estava mais preocupado em se defender e não perder na Bombonera. A tática paraguaia deu certo e depois de um jogo muito ruim, o 0 a 0 acabou sendo justo.