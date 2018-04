Boca e Cienciano decidem a Recopa Os organizadores da Recopa Sul-americana marcaram para esta terça-feira, às 21 horas de Brasília, a decisão da competição, entre Boca Juniors e Cienciano, no Estádio Lockhart, em Fort Lauderdale. O jogo estava previsto para esta segunda, no mesmo local ? fica ao norte de Miami ?, mas foi adiado por causa dos efeitos do furacão Frances. Nas últimas horas houve várias mudanças no horário da partida, mas os dirigentes do Boca disseram que, devido a seus compromissos, a equipe sugeria a terça-feira como última data possível. Caso contrário, abandonaria a disputa.