Boca e Colo Colo empatam por 2 a 2 O Colo Colo, do Chile, arrancou um empate, por 2 a 2, nesta quinta-feira à noite, diante do Boca Juniors, no lendário estádio de La Bombonera, em Buenos Aires, pela quinta rodada do grupo 7 da Copa Libertadores da América. O time argentino abriu 2 a 0 em 15 minutos de jogo, com dois gols de Delgado, mas permitiu a reação chilena. Espina, ainda na primeira etapa, e Quinteros, aos 9 minutos do segundo tempo, marcaram para o Colo Colo. Com este resultado, o Boca mantém a liderança do grupo, com dez pontos, e garante uma vaga nas oitavas-de-final. Independiente de Medellín, com seis pontos, Colo Colo (5) e Barcelona de Guayaquil (4) lutam pela outra vaga do grupo. Independiente e Barcelona jogam ainda nesta quinta-feira, em Guayaquil.