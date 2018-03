Boca e Deportivo Cali vencem e avançam Os jogadores do Boca Juniors prestaram homenagem ao ídolo Diego Maradona, internado com problemas no coração, e venceram nesta quarta-feira o Bolívar por 3 a 0, com gols de Schiavi, Javier Villarreal e Matías Donnet. Com a vitória, o time argentino somou 12 pontos no grupo 8 e assegurou vaga nas oitavas-de-final da Copa Libertadores da América. Outra equipe a garantir presença na próxima fase do torneio foi o Deportivo Cali, que derrotou o Colo Colo por 3 a 1.