Boca e Deportivo ficam no 0 a 0 Não deu certo a estratégia do técnico Julio Assad, do Deportivo Cuenca, do Equador, de tentar cansar os jogadores do Boca Juniors no primeiro tempo e aproveitar os 2.300 metros de altitude do estádio Alejandro Serrano Aguilar, para decidir a partida no tempo final. A manha argentina e a experiência do time em Libertadores prevaleceram no empate, sem gols, ontem à noite, no primeiro jogo entre as duas equipes pelo Grupo 8. Até que os dois times tiveram lá algumas oportunidades para tirar o zero do placar, mas não souberam aproveitar. Para o atual campeão equatoriano, não foi um bom retorno à Copa Libertadores, depois de 29 anos de espera. Já para o Boca Juniors, o suado pontinho ganho fora de casa caiu como uma luva.