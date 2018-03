Boca e Fluminense é confirmado para estádio do Racing

O estádio Juan Domingo Perón, do Racing de Avellaneda, foi confirmado como palco do jogo desta quarta-feira, 28, entre Boca Juniors e Fluminense pela ida das semifinais da Copa Libertadores. Veja também: Classificação O Boca vai comunicar a decisão à Confederação Sul-Americana de Futebol (CSF), após a tentativa frustrada de realizar a partida no estádio de La Bombonera. A CSF negou um pedido do time argentino para vistoriar o estádio, interditado pela organização, antes da partida com o Fluminense. Segundo a entidade, a punição ao Boca pelo incidente no jogo com o Cruzeiro, na ida das oitavas, incluía o fechamento do estádio por um mês - como foi anunciada em 2 de maio, a suspensão vai pelo menos até semana que vem. No jogo em questão, em 30 de abril, o assistente uruguaio Pablo Fandiño foi atingido por uma pedra de gelo vinda das arquibancadas faltando instantes para o fim da partida. O árbitro Jorge Larrionda optou por suspendê-la. Além do fechamento por um mês e uma multa de US$ 30 mil (aproximadamente 50,4 mil reais), a Conmebol exigiu que o Boca tomasse as providências necessárias para a garantir a segurança de jogadores e dos árbitros, principalmente nas arquibancadas especiais. Por meio da Associação do Futebol Argentino (AFA), o clube informou da instalação de uma proteção para evitar novos problemas, e por isso fez o pedido à CSF. Na resposta, a Sul-Americana disse que só verificará as medidas de proteção após concluída a punição de um mês de fechamento.