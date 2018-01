Boca e Independiente estão nas oitavas Boca Juniors, da Argentina, e Independiente, da Colombia, confirmaram na noite desta quinta-feira a passagem para as oitavas-de-final da Copa Libertadores da América. O Independiente terminou na liderança do Grupo 7, com 12 pontos, e o Boca ficou em segundo, com 11. Coco Colo, do Chile, e Barcelona, do Equador, foram eliminados. O Independiente derrotou em casa o Colo Colo por 2 a 0. Os gols foram marcados por Jorge Horacio Serna. O primeiro saiu aos 3 minutos da etapa inicial e o segundo aos 15 minutos da etapa final. Em Guayaquil, os equatorianos do Barcelona empataram com o Boca Juniors por 2 a 2. Os anfitriões marcaram aos 46 minutos do primeiro tempo, com Ariel Graziani, e aos 15 minutos do segundo tempo, com Guillermo Morigi. O Boca reagiu no final do segundo tempo. Franco Cangele marcou aos 35 e Alfredo Moreno, aos 45, deixou tudo igual. Com o empate, o Boca Juniors se classificou em segundo lugar e pega agora a equipe brasileira do Paysandu, que garantiu com um jogo de antecedência o primeiro lugar do Grupo 2. Já o Independiente jogará com o segundo lugar do Grupo 2. A vaga será definida entre Cerro Porteño, do Uruguai, e Sporting Cristal, do Peru. As duas equipes se enfrentam na próxima terça-feira, no Paraguai. Os peruanos têm 7 pontos e os paraguaios somam 5. O Universidad Católica, do Chile, recebe o Paysandu, mas já está eliminado.