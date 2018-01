Boca e Manchester vencem no Oriente Boca Juniors e Manchester United venceram, nesta terça-feira, suas partidas amistosas nos países do Oriente. Em Seul, na Coréia do Sul, o time argentino bateu o FC Seoul por 2 a 1. Os gols do Boca foram marcados por Rodrigo Palacio e Daniel Bilos. O jogo encerrou a parte asiática da série de amistosos antes do início do Torneio Apertura do Campeonato Argentino. A delegação do Boca Juniors viaja para Amsterdã, na Holanda, onde enfrentará Porto e Ajax. Em Pequim, na China, o Manchester United derrotou o Beijing Hyundai por 3 a 0, com dois gols de Paul Scholes e um do sul-coreano Park Ji-sung. A equipe inglesa segue agora para dois jogos no Japão, contra o Kashima Antlers e o Urawa Reds.