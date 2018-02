Boca e Once Caldas empatam: 0 x 0 O Once Caldas está pronto para ser campeão pela primeira vez da Taça Libertadores da América. Na sua prova mais difícil na competição, suportou a tradicional pressão de La Bombonera e saiu de Buenos Aires, nesta quarta-feira à noite, com um empate por 0 a 0 contra o Boca Juniors na primeira partida das finais. Dia 1º de julho, recebe o Boca na altitude de Manizales, Colômbia, para tentar referendar o título. Uma vitória simples e será campeão. O Boca, a exemplo de Santos e São Paulo, também caiu na armadilha do Once Caldas no primeiro tempo. Em nenhum momento dos 45 minutos conseguiu se impor. Pressionou sempre, mas sem consistência, sem a marca registrada do futebol argentino. Fiel ao seu esquema de não agredir o adversário e jogar fechado, toques curtos, o time colombiano quase não foi incomodado. Em apenas dois lances correu riscos de levar um gol. No primeiro lance agudo, aos 22, Schiavi de cabeça serviu Barijho que, livre na pequena área, também de cabeça mandou de leve a bola no tavessão de Henao. E no segundo, aos 31, Clemente Rodriguez foi à linha de fundo e colocou a bola quase na marca do pênalti para Ledesma. Ele emendou de primeira e carimbou o travessão de Henao. Fora esses dois lances, o Boca quase não chegou na área colombiana. O time argentino, sem nenhuma criatividade, insistiu nos cruzamentos que apenas animaram os fanáticos torcedores, mas não deram em nada. Os colombianos também não ameaçaram o goleiro Abbondanzieri. De posse da bola, abusaram dos toques curtos ou jogadas de efeito. Nada muito incisivo, mas que mexeu com os nervos dos jogadores do Boca ? quase todos muito tensos apesar do apoio de pouco mais de 57 mil torcedores que cantaram o tempo todo. De bom, apenas o brasileiro Iarley que inventou algumas jogadas. Do outro lado, Valentierra dava pinta de que poderia complicar os argentinos, mas saiu machucado aos 37. Prejuízo ao Once que perdeu ali a sua referência. No início do segundo tempo, o Boca ensaiou uma pressão mais forte, sempre com Schelotto na ponta-direita cruzando na área de Henao. O Once suportou sem muito esforço e passou a quebrar o ritmo dos argentinos. E com extrema obediência ao esquema, conta aí uma marcação ferrenha, sem trégua. Para cada jogador do Boca havia sempre dois ou três do Once em cima. Espaço reduzido e pressão psicológica nos donos da casa. Carlos Bianchi, o mister Libertadores, não conseguiu encontrar uma solução para escapar da armadilha. Sofreu como Vanderlei Luxemburgo e Cuca haviam sofrido quando encontraram o Once pela frente. Bianchi ainda levou um susto. Aos 43, Soto bateu uma falta da ponta-direita e quase surpreendeu Abbondanzieri, que salvou o gol com um tapinha.