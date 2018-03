Boca e Pachuca classificam no Grupo 8 O Grupo 8 da Copa Libertadores já tem definidos seus dois times classificados para as oitavas de final do torneio: Boca Juniors (ARG) e Pachuca (MEX). Nesta quarta-feira, os argentinos venceram o Deportivo Cuenca (EQU) por 3 a 0, em casa, e os mexicanos ganharam do Sporting Cristal (PER) por 2 a 0, também em seu estádio. Com isso, o Boca Juniors se garantiu na primeira colocação, com 13 pontos, ficando inclusive entre os melhores no geral, garantindo a vantagem de decidir em casa nas fases seguintes (e deve pegar um adversário teoricamente mais fraco). Já o Pachuca, em segundo lugar, com 10 pontos, aguarda a definição dos outros classificados para saber qual será sua posição e, conseqüentemente, seu adversário. Sporting Cristal (sete pontos) Deportivo Cuenca (três pontos) estão eliminados. Confira a classificação, os resultados e a próxima rodada da Copa Libertadores 2005.