Boca e River empatam no Monumental O Boca Juniors conseguiu um bom empate diante do maior rival, o River Plate, por 1 a 1, neste domingo, no estádio do adversário, o Monumental de Nuñez, pela sexta rodada do Torneio Clausura do Campeonato Argentino. Esteban Cambiasso marcou para os donos da casa, aos 17 minutos do primeiro tempo, e Walter Gaitán igualou o marcador aos 38 da etapa final. O grande destaque do clássico foi o goleiro colombiano Oscar Córdoba, que fez grandes defesas para o Boca. O Boca, que é dirigido por Carlos Bianchi, manteve, graças ao empate, sua superioridade contra o River na década. Neste domingo, o Boca contou com o retorno de Riquelme, após longa ausência em virtude de uma contusão, tendo ainda entre seus destaques o lateral brasileiro Jorginho. Agora, o River Plate soma 11 pontos e o Boca Juniors tem somente seis no campeonato. Além desse empate, o campeonato registrou a vitória do campeão do ano passado e atual líder (14 pontos), San Lorenzo de Almagro, sobre o Newell´s Old Boys, por 3 a 1, no sábado. O melhor desempenho da rodada foi o de Ernesto Farías, atacante do Estudiantes de La Plata, que foi autor dos quatro gols de sua equipe contra o Argentino Juniors, nos 4 a 0 fora de casa.