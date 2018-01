Boca e River estréiam na Libertadores As duas maiores potências do futebol argentino estréiam esta semana na Taça Libertadores da América - o principal torneio de futebol do continente. Na quarta-feira, o Boca - atual campeão - vai receber o Oriente Petrolero, da Bolívia, no estádio ?La Bombonera?, em Buenos Aires. No dia seguinte, o River Plate joga contra o The Strongest, no Monumental de Nuñes, também na capital argentina. Boca e Oriente integram o Grupo 8, que tem a liderança do Cobreloa, do Chile que, na estréia, venceu o Deportivo Cali, da Colômbia, por 2 a 1. River e The Strongest são do Grupo 5, ao lado de Guarani (PAR) e El Nacional (EQU). A rodada será aberta na terça-feira com duas partidas: pelo grupo 3, Concepcion x Nacional e, pelo grupo 7, Cruz Azul (MEX) x Defensor Sporting. Na quarta-feira, além de Boca x Oriente, jogam Rosário Central x Universitário. Na quinta-feira (22) mais três jogos: pelo grupo 1, jogam Vélez Sarsfield x Júnior; no grupo 6, Deportivo Táchira x Peñarol e, no grupo 4, Olimpia x Sporting Cristal (PER). As equipes brasileiras - Palmeiras, Vasco, Cruzeiro e São Caetano - só estréiam em março.