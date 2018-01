Boca e River lideram na Argentina Numa rodada marcada pela violência da torcida, Boca Juniors e River Plate venceram suas partidas neste domingo e se mantiveram na liderança do Torneio Clausura, com 25 pontos ganhos cada. O Boca jogou no La Bombonera contra o Newell?s Old Boys e venceu por 2 a 0. Os gols foram de Battaglia e Raúl Estévez. O River Plate recebeu o Rosário Central no Monumental de Nuñez e venceu também por 2 a 0, gols de Luis González e Fernando Cavenaghi. A rodada teve ainda a vitória do Gimnasia y Esgrima sobre o Estudiantes por 4-2 e o empate sem gols entre Union e Colón. O Talleres derrotou o Arsenal por 1 a 0 e o Lanus bateu o Olimpo, também pelo placar mínimo. O domingo foi de muita violência no futebol argentino. Conflito entre torcedores do River e do Newll?s, que se encontraram quando seguiam para os estádios, terminou em tragédia: dois torcedores foram mortos e 17 acabaram feridos. Um dos torcedores mortos, identificado por Claudio Puchetta e torcedor do Newell´s, foi morto após ferimento a bala. O outro, cuja identidade não foi divulgada, morrreu ao receber golpes de faca. A polícia prendeu 100 pessoas.