Boca elimina River nos pênaltis O Boca Juniors é o finalista argentino da Taça Libertadores da América e quarta-feira começará a definir o título em casa contra o Once Caldas ? o segundo jogo será em Manizales, dia 30. Nesta quinta-feira, no Monumental de Nuñez lotado apenas por torcedores do River Plate, o time perdeu no tempo normal por 2 a 1 e nos pênaltis ganhou por 5 a 4. É a quarta vez nos últimos cinco anos que o Boca chega à decisão, todas sob o comando do técnico Carlos Bianchi ? recordista de títulos na competição com quatro (um com o Vélez Sarsfield e três com o Boca). O time terá três desfalques na primeira partida da final, todos por suspensão: Cascini, expulso no jogo de ida com o River, pegou dois jogos de gancho; Vargas e Tevez foram expulsos nesta quinta-feira. O River teve tudo para conseguir a vaga no tempo normal, porque aos 20 segundos da etapa final Vargas foi expulso e cinco minutos depois Lucho Gonzalez marcou de fora da área. O Boca abdicou do ataque, ficou só se defendendo, mas os donos da casa não conseguiram criar chances para fazer o segundo gol e definir a vaga ? havia perdido por 1 a 0 na Bombonera. O Boca mostrava que queria levar a decisão para os pênaltis. Mas aos 39 minutos Sambueza ofendeu o bandeirinha e foi expulso. Antes que o jogo fosse reiniciado, o técnico Carlos Bianchi sacou o volante Cagna e colocou o meia Cangele. E mostrou que tem estrela. Em seu primeiro lance, ele cruzou e Tevez empatou, aos 43. Na comemoração, o atacante imitou uma galinha ? como os torcedores do Boca chamam o River ? e foi expulso. A vaga parecia do Boca, mas aos 49 ? o jogo havia ficado seis minutos parado ? o zagueiro Nasuti fez 2 a 1. Nos pênaltis, Maxi Lopez errou a quinta cobrança do River ? Abbondanzieri espalmou. E na seqüência, Villarreal calou o Monumental.