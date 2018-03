Boca elimina Vasco na Libertadores O inferno astral do Vasco continua. O Boca Juniors venceu a equipe carioca por 3 a 0, nesta quarta-feira, no estádio La Bombonera, em Buenos Aires, e garantiu classificação à semifinal da Taça Libertadores. Melhor nas duas partidas, o Boca se torna um dos favoritos ao título. Agora, nas semifinais, Boca Juniors e Palmeiras irão reeditar a final da Libertadores do ano passado, quando a equipe argentina levou a melhor e conquistou o título. Na outra semifinal, jogam Rosario Central (Argentina) e Cruz Azul (México). Ao Vasco restará enfrentar uma crise sem precedentes, pois perdeu todos os campeonatos que disputou no primeiro semestre. Não se sabe qual será a atitude do presidente do clube, Eurico Miranda, mas é grande a oportunidade do técnico Joel Santana ser demitido. Logo no início do jogo, o Boca Juniors impôs a sua superioridade, pressionando o Vasco, embora pudesse até perder a partida por um gol que se classificaria. Aos 10 minutos o time argentino abriu o placar em falha de Hélton. O goleiro furou em cruzamento da esquerda e Matellan fêz belo gol de bicicleta. Oito minutos depois, Henrique errou, Delgado ganhou a dividida e se jogou na área após carrinho de Hélton. O juiz foi enganado pelo atacante argentino e marcou pênalti, e Schelotto, aos 20 aumentou para o Boca. Depois de Euller desperdiçar chance para o Vasco, o time argentino aumentou novamente com Schelotto. O artilheiro do Boca aproveitou cruzamento de Riquelme e completou para o gol vazio. Diante do placar, que tornava a classificação do Vasco quase impossível, Eurico estava com um olhar desolado na beira do campo. O Boca poderia ainda ter aumentado, quando Riquelme bateu falta na trave. No segundo tempo, com Pedrinho em campo, o Vasco poderia pelo menos ter diminuido a diferença, mas não teve sorte nas conclusões. Euller chegou a chutar uma bola na trave e perder outras duas chances. O Boca Juniors, que se acomodou com o placar, também teve boas oportunidades, principalmente com o habilidoso Riquelme, que só não aumentou por preciosismo.