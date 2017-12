Boca embarca para final de Tóquio A equipe do Boca Juniors viajou nesta segunda-feira para Tóquio, onde no dia 27 deste mês enfrenta o Bayern de Munique, na final da Copa Toyota - que reúne os campeões da América do Sul e da Europa. A delegação argentina, de 21 jogadores, deverá enfrentar uma viagem de 22 horas, fazendo escalas em São Paulo e em Frankfurt. Os argentinos fizeram um caminho alternativo para fugir da escala nos Estados Unidos, em guerra contra o Afeganistão. O brasileiro Jorginho, o peruano Pereda e o japonês Takahara não foram incluídos na delegação. A equipe deverá dividir um prêmio de US$ 1,2 milhão em caso de conquistar o título. Se perder, os jogadores terão de se contentar com US$ 490 mil.