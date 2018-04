Boca espera acerto com Riquelme na próxima semana

O Boca Juniors acredita que conseguirá acertar a repatriação do meia argentino Riquelme na próxima semana, informaram fontes do clube argentino. Porta-vozes citados pela imprensa local disseram que dirigentes do Villarreal chegarão a Buenos Aires na próxima segunda para acertarem a transferência do jogador de 29 anos. Neste sentido, garantiram que há muito otimismo para a conclusão bem sucedida das negociações que garantiriam o retorno de Riquelme ao Boca que, empolgado com a notícia, inscreveu o meia na lista para a disputa do Mundial de Clubes da Fifa, que será disputado no mês de dezembro, no Japão. Estas informações diminuem um pouco as esperanças do Fluminense, que desejava contratar o craque argentino para a disputa da próxima edição da Copa Libertadores.