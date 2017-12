Boca espera representante do Corinthians A diretoria do Boca Juniors está mantendo uma posição de extrema discreção sobre as negociações que está realizando sobre a eventual venda do jogador Carlos Tévez. Um dos candidatos mais fortes para ficar com Tévez - que está sendo chamado de "o novo Maradona" (tanto por suas habilidades no gramado como pela capacidade de causar polêmica) - é o Corinthians. Na capital argentina existe grande expectativa pelas negociações, especialmente desde a assinatura do acordo entre o Corinthians e o grupo Media Sports Investments (MSI). A chegada do comandante do grupo britânico, o iraniano Kia Joorabachian era esperada em Buenos Aires para hoje ou amanhã. No entanto, segundo disse para a Agência Estado Ivan Pavlovsky, assessor do presidente do Boca Juniors, o empresário Maurício Macri, "não há nenhuma reunião prevista de Macri com ninguém para tratar do assunto nesta quinta-feira". Pavlovsky explicou que Macri é quem decide qualquer tipo de venda ou contratação de jogadores do time. "Mas, por enquanto, ninguém entrou em contato", explicou o assessor, que afirmou que não sabia coisa alguma sobre o paradeiro de Joorabachian. Em diversas ocasiões, ao longo do último mês, Tévez expressou sua vontade de deixar seu país e mudar-se para a Europa ou o Brasil. A opção brasileira estava sendo encarada com seriedade pelo jogador, que considera que desta forma poderia ficar a poucas horas de vôo de sua família, que reside em Buenos Aires. Tévez deixou claro que está irritado com a imprensa argentina e a torcida do Boca, que não o trataria da forma como deseja. "No Brasil existe mais liberdade para jogar, e aqui na Argentina não me respeitam". POLÊMICA - Tévez causou ampla polêmica nos últimos tempos, ao protagonizar uma briga com um fotógrafo que o retratou ao lado da modelo Natalia Fassi. A atraente morena, cujas curvas acomodam-se nas medidas 90-60-90 e 1,70 de altura, tornou-se a nova namorada do astro do futebol. No entanto, o amplo sorriso que Tévez exibe quando está ao lado da modelo - que é estrela de um tal show no qual aparece com generosos decotes - não é compartilhado pela torcida. Os simpatizantes do Boca Juniors consideram que Tévez não está rendendo o que poderia, e que a culpa da falta de energia e concentração do jogador é a bela morena. Nos recentes jogos do Boca, a torcida não hesitou em gritar referências de baixo calão à Natalia Fassi, fato que irritou o jogador. Isso, somado a uma briga que teve com um fotógrafo que o retratou com a modelo, tornou Tévez - um homem introvertido - mais arisco ainda com a imprensa. No meio do confronto com os jornalistas e dos mal-estares com a decepcionada torcida, Tévez deixou claro em diversas ocasiões que estava disposto a ir embora do país. TÉCNICO NOVO - Os analistas esportivos argentinos comentam, sem dar grande destaque, que além de Tévez, o Boca Juniors exportaria outras figuras para o Brasil. Neste caso, não se descarta que o ex-técnico do time, Carlos Bianchi, atualmente "desempregado" se instale em terras brasileiras. Enquanto isso, as lideranças do clube debatem qual será o novo diretor técnico. Entre os nomes especulados estão o de Alfio Basile, Daniel Passarella, Marcelo Bielsa e o holandês Louis Van Gaal. Um eventual retorno de Bianchi ao comando do time é também levado em conta.