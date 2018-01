Boca está de portas abertas para Tevez O presidente do Boca Juniors, Mauricio Macri, revelou nesta quinta-feira que o clube está de portas abertas se Carlitos Tevez quiser mesmo deixar o Brasil. Na semana passada, o atacante argentino revelou que está sofrendo discriminação no futebol brasileiro e ameaçou até ir embora do Corinthians. Revelado pelo próprio Boca Juniors, Tevez foi vendido ao Corinthians no final do ano passado - a MSI pagou US$ 22 milhões para contratá-lo. Logo virou ídolo da torcida corintiana, mas recentemente ele reclamou da arbitragem brasileira, dizendo ser discriminado por ser argentino. "Não querem que um argentino vença no futebol brasileiro. Não tenho mais vontade de continuar aqui se os juízes continuarem a me perseguir?, afirmou o jogador na semana passada. Depois disso, Mauricio Macri entrou em contato com Tevez. ?Telefonei para Carlitos e lhe disse que tem as portas abertas para voltar quando quiser?, revelou o presidente do Boca Juniors, sem contar qual foi a resposta do jogador à oferta.