Boca está na final da Sul-Americana O Boca Juniors, da Argentina, se classificou para a final da Copa Sul-Americana de futebol ao vencer, na noite de ontem, o Universidad Católica do Chile, na partida de volta das semifinais disputada no estádio San Carlos de Apoquindo, em Santiago, por 1 a 0. O gol da vitória do time argentino foi assinalado por Rolando Schiavi, aos 14 minutos do tempo final. Atual campeão da Sul-Americana, o Boca jogará a final contra o Pumas, do México.