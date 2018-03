Boca está na semifinal da Libertadores O Boca Juniors está na semifinal da Copa Libertadores da América. Nesta quarta-feira à noite, em La Bombonera, Buenos Aires, a equipe argentina derrotou o Cobreloa, do Chile, por 2 a 1, e garantiu vaga para enfrentar o América de Cali, que na quarta-feira eliminou o River Plate. No primeiro jogo, o Boca vencera também por 2 a 1. Donnet aos oito e Tévez aos 14 minutos de jogo colocaram o Boca em vantagem no placar. Galaz, aos 27 do primeiro tempo, descontou para o Cobreloa. Os chilenos reclamaram muito da arbitragem do brasileiro Carlos Eugênio Símon. Segundo imagens da TV, Tévez estaria impedido ao marcar o segundo gol do Boca. Símon também teria errado ao não marcar pênalti de Schiavi em González. A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) divulga nesta sexta-feira as datas dos jogos semifinais. O certo é que o primeiro duelo será em Buenos Aires e o segundo, em Cali.