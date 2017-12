Boca evita escala nos Estados Unidos O vôo da equipe argentina do Boca Juniors até Tóquio para a disputa a final da Copa Toyota, dia 27 de novembro, não vai passar pelo território norte-americano. Temendo ataques terroristas como os que ocorreram no dia 11 de setembro, a direção do clube decidiu que a tradicional escala em Los Angeles deveria ser alterada. Antes de desembarcar no Japão, a equipe fará escala em Frankfurt, na Alemanha. Representante da América do Sul, o Boca Juniors enfrenta o campeão europeu, Bayern de Munique.